دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر قيام شخص يرتدي سترة صفراء بالاعتداء على شخص آخر داخل سيارة في السعودية الأمر الذي أثار تفاعلا واسع.

وأعادت وزارة الداخلية السعودية نشر مقطع الفيديو المتداول "مموها" على صفحتها بتطبيق سناب شات، قائلة بتعليق: "قبضت شرطة منطقة الرياض على مواطن ظهر في محتوى مرئي يعتدي على مقيم بسلاح أبيض، وحالته الصحية مستقرة حاليًا.."

وأضافت الداخلية في بيانها: "تبين من إجراءات الاستدلال أن الجاني يعاني اعتلالات نفسية، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة".

من جهته نشر الأمن العام السعودي صورة للمتهم بعد إلقاء القبض عليه بتغريدة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر.