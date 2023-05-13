دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت السلطات السعودية، الجمعة، إحباط محاولة تهريب 68 كيلوغرام من الأقمشة المشبعة بمادة "الشبو".

ووفقا لقناة الإخبارية السعودية، قالت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، في بيان، إنها تمكنت من إحباط محاولة التهريب في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.

وأضافت الهيئة أنه "عند إجراء عملية الكشف والمعاينة على أحد الطرود الواردة إلى المملكة عبر النقل السريع، عُثر على تلك الأقمشة".

وتابعت أنه "بعد إتمام عملية الضبط جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبل المضبوطات داخل المملكة، حيث تم القبض عليه وهو شخص واحد".

يذكر أن وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود، توعد، في وقت سابق، بشن ضربات متواصلة ضد مروجي ومهربي المخدرات، مؤكدا أنه لن ينجو أحد من تهريب المخدرات إلى المملكة العربية السعودية.

وقال وزير الداخلية السعودي، عبر تويتر: "ضربة تتلوها ضربات، لن ينجو منها مروجو ومهربو المخدرات، ومن يستهدفون مجتمعنا ووطننا".