وزير المالية السعودي يوضح ما دار خلال لقائه مع وزير الاقتصاد الإيراني

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، الجمعة، إنه التقى وزير الاقتصاد والمالية الإيراني الدكتور إحسان خاندوري على هامش الاجتماعات السنوية البنك الإسلامي للتنمية 2023.

وأضاف الجدعان، عبر تويتر: "بحثنا فرص تطوير وتعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين"، ونشر صورة للقاء.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) عن خاندوزي قوله خلال زيارته للسعودية إن "توسيع العلاقات الاقتصادية بين إيران والسعودية مربحة للجانبين وفي مصلحة جميع دول المنطقة".

وأضاف أن "سياسة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي تقوم على تعزيز العلاقات مع دول الجوار"، وتابع: "لقد حققنا إنجازات عظیمة للغاية خلال عام ونصف العام الماضي، ونتوقع أن نشهد زيادة في تفاعلات إيران الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع الدول المجاورة".

وذكر أن "الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين إيران والسعودية بوساطة دول صديقة سيزيد من فرص التجارة والاستثمار بين البلدين".

وأوضحت الوكالة أن خاندوزي يزور مدينة جدة السعودية لحضور الاجتماع السنوي للبنك الإسلامي للتنمية، حيث يترأس وفد اقتصادي، وكان في استقباله مسؤولين سعوديين ومدراء البنك الإسلامي للتنمية وأعضاء القنصلية الإيرانية.

وتابعت الوكالة أن "عقد الوزير لقاءات مع المسؤولين السعوديين والحضور في اجتماع البنك الإسلامي للتنمية وإلقاء كلمة فيه تعد من بين أهم أهداف هذه الزيارة"، ولفتت إلى أن هذه هي الزيارة الأولى لمسؤول إيراني إلى السعودية بعد الاتفاق الأخير معها بشأن استئناف العلاقات.