الأناضول: النتائج الأولية لانتخابات تركيا تُظهر تقدم أردوغان على منافسه كمال كيليجدار

الشرق الأوسط
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إسطنبول، تركيا (CNN)-- تظهر النتائج الأولية والمبكرة للانتخابات الرئاسية التركية أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتقدم على منافسه كمال كيليجدار أوغلو، وفقًا لوكالة أنباء الأناضول الحكومية.

وذكرت وكالة الأناضول أن أردوغان حصل على 55.03٪ بينما حصل كيليجدار أوغلو على 39٪ وسنان أوغان حصل على 5.40٪.

النتائج التي قدمتها الأناضول مُحتسبة بناءً على 21.33٪ من الأصوات التي تم فرزها إلى الآن.

في غضون ذلك، قال فايق أوزتراك، المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري المعارض: "وفقًا للبيانات التي تلقيناها حتى الآن، نرى الوضع إيجابيًا للغاية. عندما يصل عدد صناديق الاقتراع المفتوحة إلى رقم ذي مغزى، سنبدأ في مشاركة عدد الأصوات"، حسبما قال في خطاب متلفز الأحد.

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