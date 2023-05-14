بعد الهدنة.. ماذا حدث منذ إطلاق النار بين إسرائيل وحركة الجهاد؟

"ضربات مباشرة".. صواريخ من غزة تطال مواقع عدة في إسرائيل دون إصابات

طائرات تقصف أهدافًا في غزة بينها موقع تصنيع أسلحة.. وحماس تدين الضربات الإسرائيلية

(CNN)-- أُعلن وقف إطلاق النار والأعمال العدائية بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، السبت، اعتبارًا من الساعة 10 مساءً بالتوقيت المحلي (3 مساءً بالتوقيت الشرقي).

من السابق لأوانه تحديد ما إذا كانت ستترسخ أم ستستمر، ولكن اعتبارًا من الوقت الذي من المفترض أن تصبح سارية المفعول، إليك بعض الإحصاءات والتفاصيل الرئيسية:

استمر الصراع لمدة خمسة أيام، بدأ بضربات جوية إسرائيلية على من أسمتهم قادة حركة الجهاد الإسلامي الفلسطيني والبنية التحتية، الثلاثاء الماضي.

كانت اشتباكات عام 2022، دامت ثلاثة أيام. في حين استمر إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في عام 2021، 11 يومًا.

في الأحداث الحالية، أطلقت إسرائيل على عمليتها اسم "السهم الواقي".

بدأت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إطلاق الصواريخ، الأربعاء 10 مايو/ أيار.

قُتل ما لا يقل عن 33 من الرجال والنساء والأطفال الفلسطينيين في غزة خلال أعمال العنف.

قُتل شخصان على الأقل في إسرائيل - امرأة إسرائيلية ورجل فلسطيني من غزة يعملان في إسرائيل.

تم إطلاق ما لا يقل عن 1234 صاروخًا من غزة باتجاه إسرائيل، قال الجيش الإسرائيلي إنه حتى الساعة 4 مساءً بالتوقيت المحلي (9 بالتوقيت الشرقي)، السبت. كان هناك وابل كبير بعد ذلك، مع اقتراب موعد وقف إطلاق النار.

واستمر إطلاق النار بين الجانبين في الدقائق التي أعقبت سريان وقف إطلاق النار.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أنه قصف ما لا يقل عن 371 هدفا في غزة حتى الساعة 4 مساءً بالتوقيت المحلي، السبت.