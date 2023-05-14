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إسطنبول، تركيا (CNN)-- أظهرت النتائج الأولية التي نشرتها وكالة أنباء الأناضول الحكومية أن الرئيس رجب طيب أردوغان يتقدم على كمال كيليجدار أوغلو، لكن زعماء المعارضة رفضوا هذه الأرقام.

تم فرز حوالي 40٪ من الأصوات في السباق الرئاسي حتى الآن.

كانت الأناضول أعلنت النتائج الأولية التي أظهرت أن أردوغان حصل على 52.70٪، متقدمًا على كيليجدار أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهوري والمرشح الرئاسي لكتلة تحالف الأمة المكونة من ستة أحزاب، بنسبة 41.39٪.

قال كيليجدار أوغلو، في تغريدة على تويتر: "نحن متقدمون"، وهو أول تعليق له منذ إعلان النتائج الأولية. انتقل حزب الشعب الجمهوري أيضًا إلى تويتر، حيث شارك تغريدة كيليجدار، وعلق قائلاً: "نحن حاليًا في الصدارة".

في سياق متصل، قال منصور يافاس، عمدة أنقرة والمرشح لمنصب نائب الرئيس عن حزب "تحالف الأمة'' المعارض الرئيسي، إن وكالة أنباء الأناضول التركية غير موثوق بها، وأن زعيم المعارضة كمال كيليجدار أوغلو يتصدر النتائج حاليًا، خلال إحاطة متلفزة حضرها في أنقرة مع عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو، الأحد.

وقال يافاس إن الوكالة الإخبارية الحكومية "ليس لها مصداقية"، مضيفا أن "وكالة الأناضول لم تعد تؤدي وظيفتها. وبحسب البيانات المتوفرة لدينا، فإن معدل فتح صناديق الاقتراع هو 23.87٪. كمال كيليجدار أوغلو في المقدمة حاليًا. ثقوا بنا، صدقونا".

من جانبه، قال رئيس بلدية اسطنبول، إن سمعة وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية "تحت الصفر"، وأنه يعتقد أن زعيم حزب الشعب الجمهوري كيليجدار أوغلو سيُعلن رئيسًا لهذا المساء.

وقال إمام أوغلو: "سمعة وكالة الأناضول تحت الصفر، ننصح مواطنينا بعدم احترامها".

وأضاف: "وفقًا للبيانات المتوفرة لدينا، لن أعطي أي نتائج دقيقة، لكن رئيسنا كمال كيليجدار أوغلو... يمكننا أن نقول بسهولة إنه سيتم إعلان السيد كيليجدار أوغلو رئيسًا هذا المساء، ونحن نؤمن بهذا".