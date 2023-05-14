مستشار السيسي يرد على ضجة حمله فوق الأعناق بإندونيسيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—رد أسامة الأزهري، مستشار الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي للشؤون الدينية وأحد علماء الأزهر، على الضجة التي أثيرت عقب تداول صور له مرفوعا على كرسي فوق الأعناق خلال زيارته لإندونيسيا.

وقال الأزهري في بيان نشر على صفحته الرسمية بفيسبوك: "ختام رحلة إندونيسيا ورسائل ختامية أوجهها لأهل إندونيسيا الكرام: 1- شكرٌ عميقٌ واحترامٌ فائقٌ لأهلنا الكرام في إندونيسيا الشقيقة وشعبها العظيم وأبنائها الكرام.. 2- أقول لكل أبناء إندونيسيا: إذا كنتم وجهتم لي كل هذا القدر من الحفاوة والإكرام فتقديري واحترامي وتشرفي بخدمتكم لا حدود له.. 3- إذا كنتم تفضلتم بحملي على الأعناق فأنا أحملكم جميعا فوق رأسي، وسوف أظل طوال عمري في شرف خدمتكم٫ وهذا التكريم منكم ليس لشخصي، بل لمصر العظيمة وشعبها العظيم وأزهرها الشريف، ونحن في مصر نرد الإكرام بمثله وزيادة، بل بأضعافه إن شاء الله".

وتابع: "يوم الثلاثاء 9 مايو كان يوم الختام في هذه الرحلة إلى إندونيسيا في المحطة الأخيرة من الرحلة في لومبوك، حيث تشرفت بالاستجابة لدعوة حضرة الأستاذ الشيخ محمد عزي بن محسن بن مأمون وحرمه السيدة نور الفلاح في أن أقوم بإشهار عقد زواج بنتهم الكريمة نفيسة محمد عزي وحضور حفل زفافها الميمون إلى الأستاذ رفقي ذي القرنين بن لطفي، ثم تشرفت بتلبية دعوة السيد المحافظ الشيخ الدكتور محمد زين المجد محافظ نوسا تنجارا سابقا، إلى زيارة بيته الكريم، وحصلت من سيادته على الكتب التي تسرد سيرة جده الإمام العالم الجليل الشيخ محمد زين الدين عبد المجيد مؤسس جمعية نهضة الوطن، وأبو المدارس والمساجد ورائد التعليم في لومبوك هذا وقد ترافق السيد المحافظ الكريم محمد زين المجد مع حضرة الأستاذ الشيخ محمد عزي محسن في دراستهما في الأزهر الشريف، وأقاما في مصر سنوات، ولهما في ذلك ذكريات وطرائف وحب فائق لمصر وأهلها".

وأضاف: "أوجه في نهاية الرحلة شكري واحترامي وحبي، وحبي وتقديري لأهلنا الكرام في إندونيسيا، وأدعو لمصر العظيمة وإندونيسيا العظيمة وبلادنا كلها بالأمان والازدهار".