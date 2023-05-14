تركيا.. فتح صناديق الاقتراع بانتخابات شرسة قد تطيح بأردوغان

منظر عام من اسطنبول صبيحة يوم الانتخابات، الأحد.

إسطنبول، تركيا (CNN)—فتحت مراكز الاقتراع بتركيا أبوابها، صباح الأحد، معلنة بدء التصويت بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية 2023، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية، لتنطلق بذلك منافسات شرسة قد تشهد الإطاحة بالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

وسيقرر الناخبون مصير الديمقراطية في تركيا بعد أقل من 3 أشهر على وقوع الزلزال في الـ6 من فبراير/ شباط الماضي وأودى بحياة أكثر من 50 ألف شخص وشرد أكثر من 5.9 مليونا في جنوب تركيا وشمال سوريا.

كما تجري الانتخابات وسط أزمة اقتصادية حادة وما يقول المحللون إنه تآكل ديمقراطي في ظل حكومة أردوغان.

وذكرت الأناضول أن "الناخبين سيدلون بأصواتهم في أكثر من 191 ألف صندوق اقتراع في جميع أنحاء تركيا من أجل انتخاب رئيس للبلاد لمدة 5 سنوات، واختيار أعضاء البرلمان، ويحق لـ60 مليونا و697 ألفا 843 ناخبا الإدلاء بأصواتهم، منهم 4 ملايين و 904 آلاف 672 ناخبا يصوتون لأول مرة، وعلى 600 مقعد برلماني يخوض 24 حزبا سياسيا و 151 مرشحا مستقلا السباق الانتخابي".

وأضافت الأناضول في تقريرها أنه "يتنافس على كرسي الرئاسة 3 مرشحين هم مرشح ’تحالف الشعب‘ الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان ومرشح ’تحالف الأمة‘ كمال قلجدار أوغلو ومرشح ’تحالف آتا‘ (الأجداد) سنان أوغان، في حين أعلن المرشح الرابع زعيم حزب البلد، محرم إينجة انسحابه من السباق، الخميس".