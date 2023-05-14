إسطنبول، تركيا (CNN)-- يواجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أغلبية في البلاد تريد التغيير، لكن لا يزال السؤال مفتوحًا حول ما إذا كان الناخبون يرون منافسه الرئيسي، كمال كيليجدار أوغلو، كعامل لهذا التغيير، كما يقول الخبراء.

قالت أصلي أيدينتاسباس، وهي صحفية سابقة وزميلة زائرة في معهد بروكينغز في واشنطن العاصمة، لشبكة CNN: "يمكنك القول، من خلال استطلاع تلو الآخر، أن الشباب يرغبون في وضع اقتصادي أفضل ومزيد من الديمقراطية. ليس هناك شك في ذلك. السؤال هو من الذي سيقدم ذلك".

كان هناك الكثير من النقاش في هذا البلد حول من يجب أن يكون مرشح المعارضة. بمعنى ما، قدمت المعارضة... اسمًا محفوفًا بالمخاطر قليلاً، كمال كيليجدار أوغلو، لأنه كان أكبر سنًا ولم يكن أعلى تصويتا، مقارنة برئيسي بلديتي أنقرة وإسطنبول. لكنه وضع نفسه على أنه موحد، نوع من الشخصيات التي يمكن أن تكون مرشحًا في المرحلة الانتقالية".

وأضافت أيدينتاسباس أن إقبال الناخبين كان مرتفعًا، ومن المرجح أن تستمر النتائج في التغير خلال الساعات القليلة المقبلة.

ووصف جان سلجوقي، العضو المنتدب لإسطنبول للأبحاث الاقتصادية، وهي شركة استطلاعات الرأي، الانتخابات بأنها استفتاء على أردوغان، وعلى التغيير.

قال سلجوقي: "لقد تم تقليص الديمقراطية لصناديق الاقتراع. هذا هو المكان الوحيد الذي يمكن فيه للسكان إظهار تفضيلهم بطريقة أو بأخرى، لذلك، بما أن هذا هو الحال، فإنهم يخرجون ويصوتون، مضيفًا أن الناخبين سئموا من تضعاف أرقام التضخم وسوء الإدارة.