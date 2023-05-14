بالصور.. أردوغان وكيليجدار أوغلو يدليان بأصواتهما بالانتخابات التركية

(CNN)—أدلى الرئيس التركي الساعي لولاية جديدة، رجب طيب أردوغان، وزعيم المعارضة، كمال كيليجدار أوغلو، بأصواتهما، الأحد في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي تشهد تنافسا ضاريا.

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ويحتاج كل من المرشحين إلى الفوز بأكثر من 50٪ من الأصوات التي ستفرز ليلة الأحد، كي يتمكن من ضمان مقعد الرئاسة، وفي حين تعذر ذلك فإن تركيا ستتجه إلى جولة الإعادة في 28 مايو/ ايار.

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ويعد كيليجدار أوغلو، البيروقراطي السابق المعتدل والبالغ من العمر 74 عامًا، بإصلاح اقتصاد تركيا المتعثر واستعادة المؤسسات الديمقراطية التي تعرضت للخطر بسبب الانزلاق إلى الاستبداد خلال فترة حكم أردوغان.

من جهته يقوم أردوغان بتقديم حملته الانتخابية على أساس الاستقرار والسياسة الخارجية المستقلة ويواصل تعزيز صناعة الدفاع في تركيا، وقام مؤخرا رفع أجور موظفي الحكومة بنسبة 45٪ وخفض سن التقاعد.