بالصور.. أتراك يصوتون بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية

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نشر الأحد ، 14 مايو / أيار 2023

مسؤولة بمركز انتخابي تحمل ورقة اقتراع عليها مرشحي الرئاسة في 14 مايو 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—بدأ الأتراك بالتوافد إلى مراكز الاقتراع في البلاد للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 2023 والتي بدأت في الساعة الـ8 صباحا بالتوقيت المحلي، صباح الأحد.

مسؤولة بمركز انتخابي تحمل ورقة اقتراع عليها شعارات الأحزاب السياسية في اسطنبول في 14 مايو 2023 Credit: OZAN KOSE/AFP via Getty Images

وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية أن من المقرر إدلاء المواطنين لأصواتهم من الساعة 8:00 صباحا ولغاية الساعة 5:00 مساء الأحد بالتوقيت المحلي.

Credit: Mehmet Kacmaz/Getty Images

وذكرت الوكالة انه في "حال وجود ناخبين ينتظرون بالطوابير للإدلاء بأصواتهم عند الساعة 5.00 سيقوم مسؤول المركز بعدّهم والسماح لهم بالتصويت".

Credit: Burak Kara/Getty Images

وأشارت الوكالة في تقريرها إلى أنه "سيصوت الأتراك في أكثر من 191 ألف صندوق اقتراع في جميع أنحاء البلاد من أجل انتخاب رئيس جديد للبلاد لمدة 5 سنوات، واختيار أعضاء البرلمان البالغ عددهم 600 نائب".

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ولفتت إلى أنه "سيدلي 60 مليونا و697 ألفا 843 ناخبا بأصواتهم، منهم 4 ملايين 904 آلاف 672 ناخبا سيصوتون لأول مرة".