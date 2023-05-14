بالصور.. أتراك يصوتون بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—بدأ الأتراك بالتوافد إلى مراكز الاقتراع في البلاد للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 2023 والتي بدأت في الساعة الـ8 صباحا بالتوقيت المحلي، صباح الأحد.
وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية أن من المقرر إدلاء المواطنين لأصواتهم من الساعة 8:00 صباحا ولغاية الساعة 5:00 مساء الأحد بالتوقيت المحلي.
وذكرت الوكالة انه في "حال وجود ناخبين ينتظرون بالطوابير للإدلاء بأصواتهم عند الساعة 5.00 سيقوم مسؤول المركز بعدّهم والسماح لهم بالتصويت".
وأشارت الوكالة في تقريرها إلى أنه "سيصوت الأتراك في أكثر من 191 ألف صندوق اقتراع في جميع أنحاء البلاد من أجل انتخاب رئيس جديد للبلاد لمدة 5 سنوات، واختيار أعضاء البرلمان البالغ عددهم 600 نائب".
ولفتت إلى أنه "سيدلي 60 مليونا و697 ألفا 843 ناخبا بأصواتهم، منهم 4 ملايين 904 آلاف 672 ناخبا سيصوتون لأول مرة".