أعداد هائلة من الضحايا.. طبيبة سودانية تنقل ما يحدث من قلب مستشفى بالخرطوم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، الاثنين، تعرض مبنى السفارة الأردنية في العاصمة السودانية الخرطوم، للاقتحام والتخريب.

وعبّرت الخارجية الأردنية، في بيان، عن "إدانتها واستنكارها للاعتداء الذي تعرض له مبنى السفارة الأردنية في الخرطوم، ولكافة أشكال العنف والتخريب، وخاصة تلك التي تستهدف المباني الدبلوماسية وتنتهك حرمتها".

وأكدت السفارة الأردنية ضرورة احترام قواعد القانون الدولي والالتزام بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وخاصة اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، حسب البيان.

في سياق متصل، نقلت قناة "المملكة" الرسمية عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية قوله إن البعثة الدبلوماسية الأردنية في السودان بخير ومتواجدة في مناطق آمنة في مدينة بورتسودان المطلة على البحر الأحمر.

وأضاف المصدر لـ"المملكة" أن البعثة الدبلوماسية الأردنية متواجدة في بورتسودان أسوة ببعثات دبلوماسية أخرى، مٌشيرًا إلى أن البعثة تعمل على تسهيل أي إجراءات للأردنيين الذين لم يغادروا حتى الآن.

وأوضح المصدر أن غالبية الأردنيين غادروا السودان خلال عمليات الإجلاء التي قام بها الأردن في الأيام الأولى لأعمال العنف بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.