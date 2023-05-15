دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – ردّ رجل الأعمال المصري، نيجب ساويرس، على مواطنه، الإعلامي عمرو أديب، بعد حديث الثاني عن أشخاص استفادوا في ظل الأوضاع الراهنة لكنهم غير راضيين.

وقال أديب: "في ناس لم تستفد أوي من الي بيجرى، بس اكتشفت في ناس استفادت أوي من الي بيجرى وبرضو مفيش فايدة".

وتابع الإعلامي المصري: "يعني دائما كان واحد يقلك إيه: وهو ليه الناس دي قالبة غامق كده؟ فيقلك أصل إيه هو ما استفادش... لا استفاد".

وأردف أديب: "فيه (ناس) استفادوا بس حاسين الاستفادة مش كاملة أو ما عملوش كل الي هم عايزينو أو المليار ما قفلتش... ف دول برضو عندهم مشكلة وعندهم إحساس إنو المواضيع ممكن تبقى أحسن من كده أو كانوا يعملوا فلوس أكتر من كده".

وتابع الإعلامي المصري: "إنما الغريب في الأمر إن الناس الي حققت مصالحها برضو عندها عدم رضا والناس الي محققتش مصالحها وده الطبيعي عندها عدم رضا والإتنين قاعدين في حتة واحدة، ودي أغرب حاجة في مصر".

وأضاف الإعلامي المصري: "يعني مثلا لما كنا موجودين وقت الرئيس مبارك قبل الثورة كان واضح كان في ناس ليها مصالح... دول كانوا بيدافعوا عن الحزب الوطني... مفهوم... ناس عندها بزنس في قطاعات معينة بتدافع عن الحزب الوطني وهذا في كل مكان في العالم".

وتابع أديب: "إنما نحن في العهد ده شفنا حاجة جديدة... إن انت تبقى مزدهر وسعيد ومبسوط ومش عاجبك... يعني المواطن الي مش عاجبو عادي الي هو بيتكلم على سعر الفراخ وسعر اللحمة مفهوم زيو زي أي مواطن برا في العالم متدايق، إنما كمان إحنا شوفنا الكثير دلوقتي من الناس الي متستفة ومتوضبة والي خدو شغل بمليارات وكده وبتاع مش مبسوطين".

ورد ساويرس على أديب قائلا: "صباح الخير …هدى اعصابك … احنا بنتسلى بس ….الحمد لله الدنيا حلوه و العيشا فل و الاشيا معدن و الشغل تمام .. و هتفرج ان شالله".