مصر.. نجيب ساويرس يبدي رأيه بالإعلامي توفيق عكاشة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مع تعليق من رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس وما أبداه من رأي حول الإعلامي المصري، توفيق عكاشة.

بدأ الأمر بتغريدة من Dr.Sam Youssef قال فيها: " هاجمني الكثيرون من متابعيني على اننى استضفت الإعلامي توفيق عكاشة فى مساحة حوار خاصة بى، ولست ادرى ما هو سبب الهجوم، من حق توفيق عكاشة ومن حقك انت ومن حق كل مصري، بل من حق كل انسان ان يعبر عن رايه بحرية تامة، هذا حق الهي لا يمكن الغاءه. وانا سوف ادافع عن حرية التعبير لكل انسان، حتى لو اختلفت معه لان هذا هو اساس الرقى والتحضر الإنساني، فمرحبا بالاختلاف في الرأي اذا تم في اطار متحضر مهذب يحترم الاخرين".

وعلق ساويرس بتغريدة قال فيها: "يحسب لك استضافته فهو مصري حتى النخاع ومهتم بقضايا وطنه وصاحب رأي حر.. ويكلم العامة بلغتهم وبعفوية جميلة".

ليرد Dr.Sam Youssef على سايورس قائلا: " ياباشمهندس نجيب، توفيق عكاشة مصري اولا، مثقف، وطني، فلاح (وهذه ميزة كبيرة عندي لو تعلمون)، تم الاضرار به وبأسرته من جراء تعبيره عن رأيه، اذا فمن واجبى وواجب كل مصري وطني ان يقف بجانبه، على الاقل من الناحية الإنسانية!! اشكر حضرتك على متابعتك الكريمة وثقتك الغالية".