دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصل وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، رفقة وفد رسمي، إلى المملكة العربية السعودية، قبيل انعقاد القمة العربية في مدينة جدة، الجمعة.

وقال وزير الخارجية السوري، في تصريحات صحفية لدى وصوله إلى مطار جدة: "هذه فرصة جديدة لنا لنقول لأشقائنا العرب إننا لا ننظر إلى الماضي وإنما إلى المستقبل"، حسبما أوردت وكالة الأنباء السورية.

وأضاف المقداد: "هناك الكثير من التحديات التي يجب أن نناقشها ونحشد قوانا العربية لمواجهتها ومنها قضية الصراع العربي الإسرائيلي ومسألة المناخ".

وعبّر المقداد عن سعادته "بوجودنا في المملكة العربية السعودية، ونتمنى لهذه القمة كل النجاح ونحن هنا لنعمل مع أشقائنا العرب على تحديد المعطيات لمواجهة التحديات التي نتعرض لها جميعًا".

في وقت سابق، وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، دعوة للرئيس السوري بشار الأسد للمشاركة في القمة العربية في جدة، في 19 مايو/ أيار.

في مطلع الشهر الجاري، وافق اجتماعي استثنائي لوزراء الخارجية العرب في القاهرة على استعادة سوريا عضويتها في الجامعة العربية، بعد مرور أكثر من عقد على تجميدها جرّاء انزلاق الانتفاضة ضد حكم الأسد إلى القتال المسلح، عقب تعرض الاحتجاجات للقمع.