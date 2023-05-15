أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- دعت دولة الإمارات العربية المتحدة الرئيس السوري بشار الأسد لحضور قمة المناخ كوب 28 للأمم المتحدة، التي ستنعقد في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني في دبي.

وقالت سفارة الإمارات في دمشق في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، الأحد، إن الأسد تلقى دعوة من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات وحاكم أبوظبي، لحضور مؤتمر كوب 28.

كما أكدت وكالة الأنباء السورية (سانا) الإخبارية، الإثنين، الدعوة.

في مارس/ آذار، زار الأسد الإمارات العربية المتحدة استجابة لدعوة رسمية لأول مرة منذ اندلاع الحرب الأهلية السورية في عام 2011. وكانت هذه أيضًا أول زيارة له إلى دولة عربية منذ عام 2011.

تستعد الدول العربية لإعادة سوريا إلى جامعة الدول العربية على الرغم من الاعتراضات المتكررة من الولايات المتحدة لإنهاء العزلة التي استمرت عقدًا من الزمن لنظام تحاسبه على مقتل أكثر من 300 ألف مدني وتشريد الملايين في حرب البلاد الأهلية الوحشية.