دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أشاد علاء، نجل الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك، باللاعب المصري في نادي نانت الفرنسي، مصطفى محمد، الذي رفض المشاركة في مواجهة تولوز، ضمن منافسات الجولة الـ35 في الدوري الفرنسي، التي تضمنت حملة لدعم المثليين.

وقال علاء مبارك، عبر تويتر، يوم الاثنين: "راجل يا ابني رفضك دعم هولاء لأنه سلوكا حرمته الأديان السماوية ومنافيا للطبيعة والفطرة البشرية التى خلقنا الله عليها ويهدد سلامة مجتمعاتنا".

وأضاف: "ظاهرة المثليين فاحشة عظيمة و شيء مقزز ظاهرة نشاهدها كل يوم تنتشر بسرعة كبيرة أصبحت موجودة فى كل مكان نجدها فى الافلام والمسلسلات خاصة الاجنبية وامتدت ايضا إلى قطاع الرياضة"، حسب قوله.

وتابع: "الغريب والمخيف ان وراء هذه الظاهرة وهذا السلوك الذى حرمه الدين والذى يتنافى مع قيمنا ومبادئنا و يتنافى مع الطبيعة والفطرة البشرية التى خلقنا الله عليها جماعات ومنظمات تدعمهم وتعمل على رفع سقف مطالبهم هدفهم هو تدمير المجتمعات من الداخل عن طريق تفكيك الأسرة وفتح الأبواب لهذا السلوك الشاذ، ظاهرة تحتاج لوقفة لمعرفة كيف يتم التعامل معها حتى لا تؤثر على مجتمعاتنا والأجيال القادمة… في النهاية موقف محترم من اللاعب المصرى مصطفى محمد".

يذكر أن نادي نانت كان أعلن، في وقت سابق من يوم الاثنين، فرض عقوبة مالية على اللاعب.

وشهدت مباريات هذا الأسبوع في فرنسا إطلاق حملة لدعم المثلية الجنسية، ترتدي خلالها الأندية قمصان تحمل شعار "قوس قزح" في إطار مساندة هذا التوجه.

وكان المهاجم المصري قد أوضح موقفه بعد رفضه خوض اللقاء الأخير لفريقه أمام تولوز لعدم رغبته في دعم الحملة، إذ غرد عبر موقع تويتر: "لا أريد أن أجادل على الإطلاق ولكن علي أن أوضح موقفي، احترام الاختلافات يعني احترام الآخر، احترام الذات، واحترام ما سيكون مشتركا وما سيظل مختلفا عليه".

وتابع: "وبالنظر إلى أصولي وثقافتي لم أستطع أن أشارك في هذه الحملة، وأتمنى أن يتم احترام قراري إلى جانب رغبتي بألا أجادل بذلك، وأن يُعامل الجميع باحترام".

وأدان نادي نانت "التهديدات" التي تلقاها مهاجم "الفراعنة" وعائلته قبل انطلاق المباراة وبعد نهايتها.