دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي نانت، الإثنين، فرض عقوبة مالية على لاعب الفريق، مصطفى محمد، بعد رفض الأخير المشاركة في مواجهة تولوز، ضمن منافسات الجولة الـ 35 في الدوري الفرنسي، التي تضمنت حملة لدعم المثليين.

وشهدت مباريات هذا الأسبوع في فرنسا إطلاق حملة لدعم المثلية الجنسية، ترتدي خلالها الأندية قمصان تحمل شعار "قوس قزح" المثليين في إطار مساندة هذا التوجه.

وكان المهاجم المصري قد أوضح موقفه بعد رفضه خوض اللقاء الأخير لفريقه أمام تولوز لعدم رغبته في دعم الحملة، إذ غرّد عبر موقع تويتر: "لا أريد أن أجادل على الإطلاق ولكن علي أن أوضح موقفي، احترام الاختلافات يعني احترام الآخر، احترام الذات، واحترام ما سيكون مشتركاً وما سيظل مختلفاً عليه".

وتابع: "وبالنظر إلى أصولي وثقافتي لم أستطع أن أشارك في هذه الحملة، وأتمنى أن يتم احترام قراري إلى جانب رغبتي بألا أجادل بذلك، وأن يُعامل الجميع باحترام".

كما أدان نادي نانت "التهديدات" التي تلقاها مهاجم "الفراعنة" وعائلته قبل انطلاق المباراة وبعد نهايتها.