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أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- يحشد المرشحون الرئاسيون المتنافسون في تركيا، من أجل الحصول على الدعم في انتخابات جولة الإعادة الحاسمة المقبلة في 28 مايو/ أيار.

دعا الرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان أنصاره إلى "تتويج النجاح" الذي حققه في الجولة الأولى بـ"نصر أكبر" في جولة الإعادة.

وقال في تغريدة على تويتر: "إن شاء الله، سنجعل 28 أيار/ مايو بشرى القرن لتركيا".

اعترف مرشح المعارضة الرئيسي، كمال كيليجدار أوغلو، بأن جانبه سيحتاج إلى المزيد من النضال من أجل إزاحة "حكومة أردوغان الاستبدادية".

وقال كيليجدار عبر تويتر: "نحن الجانب الذي يحتاج إلى المزيد من النضال للتخلص من مثل هذه الحكومة الاستبدادية".

توقعت معظم استطلاعات الرأي التركية تقدم كيليجدار أوغلو بفارق ضئيل. في النهاية حدث العكس. حقق أردوغان تقدمًا بخمس نقاط على خصمه الرئيسي، مما وضعهما في جولة الإعادة.

وقال كيليجدار أوغلو: "أمامنا 12 يومًا للخروج من هذا النفق المظلم".