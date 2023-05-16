دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت الكويت، الاثنين، تعرض مقر سكن رئيس المكتب العسكري بسفارتها في العاصمة السودانية الخرطوم لـ"الاقتحام والتخريب".

وقالت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان: "تعلن وزارة الخارجية عن تعرض مقر سكن رئيس المكتب العسكري بسفارة دولة الكويت في الخرطوم، يوم الاثنين، للاقتحام والتخريب".

وأعربت الوزارة في البيان عن "إدانة وإستنكار دولة الكويت للاعتداء الذي تعرض له مقر رئيس المكتب العسكري، ولكافة أشكال العنف والتخريب خاصة تلك التي تستهدف مقار البعثات الدبلوماسية والمباني التابعة لها، والذي يعد انتهاكا صارخا لكافة الأعراف الدولية وقواعد القانون الدولي ولاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961".

وجددت الخارجية الكويتية دعوتها للسلطات وكافة الأطراف المعنية في السودان إلى "سرعة إتخاذ الإجراءات الكفيلة لتوفير الحماية الكاملة لمقار البعثات الدبلوماسية وضمان حرمة مبانيها وممتلكاتها وسلامة أمن طاقمها ومعاقبة الجناة مرتكبي هذه الاقتحامات".

يذكر أن وزارة الخارجية الأردنية كانت أعلنت، في وقت سابق من يوم الاثنين، تعرض مبنى السفارة الأردنية في الخرطوم، لـ"الاقتحام والتخريب".

وعبرت الخارجية الأردنية، في بيان، عن "إدانتها واستنكارها للاعتداء الذي تعرض له مبنى السفارة الأردنية في الخرطوم، ولكافة أشكال العنف والتخريب، وخاصة تلك التي تستهدف المباني الدبلوماسية وتنتهك حرمتها".

وكانت وزارة الخارجية المصرية أعلنت، الشهر الماضي، نقل مقر بعثتها الدبلوماسية في العاصمة السودانية، بسبب "تزايد التهديدات والمخاطر الأمنية".

وكذلك قالت وزارة الخارجية السعودية، في وقت سابق من الشهر الجاري، إن مبنى الملحقية الثقافية السعودية في السودان "تعرض للاقتحام من قبل مجموعة مسلحة قامت بتخريب الأجهزة والكاميرات والاستيلاء على بعض ممتلكات الملحقية، وعطلت أنظمة وخوادم الملحقية".