أمريكا: سنواصل العمل مع أي حكومة يختارها الشعب التركي

(CNN)-- أكدت الولايات المتحدة الأمريكية، الاثنين، أنها "تواصل مراقبة العملية الانتخابية الجارية في تركيا عن كثب"، وأضافت أنها "ستواصل العمل مع أي حكومة يختارها الشعب التركي".

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل، للصحفيين: "بشكل عام نهنئ الشعب التركي على التعبير عن إرادته بشكل سلمي في صندوق الاقتراع، كما نهنئ البرلمان المنتخب حديثا"، وأضاف: "سنواصل العمل مع أي حكومة يختارها الشعب التركي لتعميق تعاوننا وتعميق أولوياتنا المشتركة".

وتابع باتيل: "بغض النظر عن نتيجة الانتخابات، يجب على تركيا الموافقة على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)"، ولفت إلى أن إدارة الرئيس جو بايدن تؤيد بيع طائرات من طراز F-16 لأنقرة، وقال: "لدينا شراكة عميقة مع تركيا التي تعد حليفا قديما للولايات المتحدة".

يذكر أن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية في تركيا أظهرت، الاثنين، أن السباق سيتوجه على الأرجح إلى جولة ثانية، ولم يحصل أي من المرشحين على عتبة الـ50% من الأصوات بعد أن تم فرز 97.95% من الأصوات وذلك رغم التقدم الواضح للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وفقا لوكالة أنباء "الأناضول" الحكومية.

وأوضحت الوكالة أن أردوغان حصل حتى الآن على 49.34٪ بينما حصل كيليجدار أوغلو على 44.99٪ من الأصوات التي تم فرزها.

يذكر أن الجولة الثانية إن تم اللجوء لها ستُقام في 28 مايو/أيار الجاري، إذ بدأ التصويت في الانتخابات، الأحد.