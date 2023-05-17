أردوغان يرد على إعلان مرشح المعارضة فوزه بالانتخابات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—رد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على مسارعة منافسه بالانتخابات الرئاسية، كمال قليجدار وفريقه بإعلان أنهم "متقدمون وفائزون" خلال عمليات فرز الأصوات.

وقال أردوغان في مقابلة مع قناتين تركيتين محليتين ونقلتها وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية: "المعارضة لا تخجل حتى من خداع ناخبيها، ولم يحمرّ وجههم عندما ظهرت النتائج الحقيقية".

وتابع قائلا: "كافة استطلاعات الرأي أفلست.. ظهر ذلك جليا، لقد أقيمت سوق للاستطلاعات المزيفة.. الاستطلاع الحقيقي أجراه شعبنا في 14 مايو، وسيجري أيضا الاستطلاع الأقوى والنهائي في 28 مايو".

وكان رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تركيا، أحمد ينار، قد أعلن رسميا إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 28 مايو/ أيار الجاري، لعدم حصول أي مرشح على أكثر من 50% من الأصوات.