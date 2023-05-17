الكويت تقبض على فتاتين تديران مسكنا لممارسة أعمال مخالفة للآداب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، الثلاثاء، إلقاء القبض على فتاتين تديران مسكنا لممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة.

ونشرت الداخلية الكويتية صورة مموهة للفتاتين مع شخص ثالث، بتغريدة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، قائلة بتعليق: "تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلا في إدارة حماية الآداب العامة والإتجار بالأشخاص من ضبط فتاتين يديران مسكن تمارس فيه أعمال مخالفة للآداب العامة، وتم ضبطهم وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

وفي تغريدة منفصلة نشرت الداخلية الكويتية صورة مموهة لـ11 شخصا من جنسيات مختلفة بتهم الترويج للأعمال المنافية لآداب.

وقالت الداخلية الكويتية في تغريدتها: "الجهود المتواصلة لقطاع الأمن الجنائي ممثلة في ادارة حماية الآداب العامة في رصد الخارجين عن القانون، تسفر عن ضبط (11) شخص من جنسيات مختلفة بتهمة الترويج للأعمال المنافية للآداب العامة مقابل مبالغ مالية في منطقة المهبولة، وتم احالتهم لجهات الاختصاص لاتخاذ اللازم بحقهم".