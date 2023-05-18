دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نشرت منظمة العفو الدولية تقريرها السنوي حول الاستخدام العالمي لعقوبة الإعدام في عام 2022، وأظهر التقرير ارتفاعا حادا في عدد الأشخاص الذي عُرفوا بتنفيذ الإعدام بحقهم بجميع أنحاء العالم، بما في ذلك زيادة كبيرة في عمليات الإعدام بسبب جرائم متعلقة بالمخدرات.

وزادت عمليات الإعدام المعلن عنها أو المعروفة بشكل ملحوظ بنسبة 53٪ عن تلك التي حدثت في عام 2021 -باستثناء الآلاف من الحالات التي يُعتقد أنها نفذت في الصين- من 579 حكم إعدام منفذ في 2021 إلى 883 حكم إعدام منفذ في 2022. لتقفز عمليات الإعدام المسجلة في عام 2022 إلى الأعلى منذ عام 2017 بوصولها إلى 993 حكم إعدام منفذ.

وتستمر السرية والممارسات التقييدية الحكومية في العديد من البلدان، كالصين وكوريا الشمالية وفيتنام، مما أدى لضعف التقييمات والتحليلات، مما أسفر عن عدم وجود معلومات كافية لتقديم رقم أدني موثوق به لعدد أحكام الإعدام المنفذة في هذا العام.

وترجع الزيادة الحادة في عمليات الإعدام العالمية المعروفة في عام 2022 بشكل أساسي إلى الزيادة الكبيرة المسجلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث ارتفعت عمليات الإعدام المعروفة أو المعلن عنها بنسبة 59٪، من 520 حكم منفذ في عام 2021 إلى 825 حكم في عام 2022. أي تم تنفيذ 93٪ من عمليات الإعدام العالمية المعروفة (باستثناء الصين) في عام 2022 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ومن بين 825 عملية إعدام مسجلة في المنطقة الشرق الأوسط نفذت إيران (70٪) منها والسعودية (24٪). حيث تضاعفت بالسعودية عمليات الإعدام المسجلة ثلاث مرات في مقارنة بعام 2021 لتسجل 196 حكم إعدام مطبق في 2022، وهو أعلى رقم تسجله منظمة العفو الدولية في البلاد منذ 30 عامًا.

وسجلت مصر 24 حالة إعدام، وبعدها العراق بأكثر من 11 حالة. واستأنفت عمليات الإعدام في الكويت (7 أشخاص) والأراضي الفلسطينية (5 أشخاص) للمرة الأولى منذ عام 2017.

إليكم في الإنفوغرافيك أعلاه الدول التي طبقت بشكل مستمر عمليات الإعدام في السنوات الخمس الماضية عالميا وكم عملية إعدام طُبقت كل منها في 2022، وترتيب الدول العربية الأكثر تنفيذا لعمليات الإعدام خلال عام 2022.