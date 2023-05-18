"أرض نبي الإسلام".. تعليق وزير خارجية سوريا من السعودية يثير تفاعلا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لوزير الخارجية السوري، فيصل المقداد من مدينة جدة السعودية وما قاله على هامش الاجتماع التحضيري لوزراء خارجية الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية تمهيدًا للقمة التي تستضيفها مدينة جدة في 19 مايو/ أيار المقبل.

وقال المقداد في التصريحات التي أدلى بها لقناة الإخبارية السعودية: "أنا سعيد بعودة.. بانعقاد القمة العربية على هذه الأرض الطاهرة، أرض نبي الإسلام وأرض العروبة، السعودية بذلت جهد هائل من أجل تحسين الأجواء العربية ومن أجل احتضان جميع الدول العربية.."

وتابع قائلا: "نحن ممتنون أن كل الدول العربية موجودة في هذه القمة وهذا انجاز لهذه القمة وللدور الذي قامت به السعودية، وأنتم تابعتم الزيارات التي قمنا بها إلى المملكة والزيارة التي قام بها سمو الأمير فيصل بن فرحان إلى سوريا والتي كانت كلها في إطار التحضير الناجح لهذه القمة.."

وأضاف: "نشكر السعودية على التحضير الناجح الذي قامت به وعلى تسهيلها لكل المداولات التي تمت من أجل الخروج بمواقف عربية تعكس إرادة موحدة لمواجهة تحديات المستقبل.."