قبل يوم من القمة العربية.. السيسي يصل جدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—وصل الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، الخميس، إلى مدينة جدة السعودية التي تستضيف القمة العربية الـ32، الجمعة، في اجتماع تتوجه له أعين المراقبين بعد دعوة الرئيس السوري، بشار الأسد للحضور بخطوة هي الأولى منذ أكثر من عقد على تجميد عضوية دمشق العام 2011 إثر الأحداث التي شهدتها حينها.

وقال المتحدث الرسمي باِسم الرئاسة المصري، أحمد فهمي إن "مشاركة السيد الرئيس بالقمة العربية تأتي في إطار حرص مصر الدائم على تدعيم وتطوير أواصر العلاقات مع الدول العربية الشقيقة، واستمراراً لدور مصر في تعزيز جهود دفع آليات العمل المشترك، وتوحيد الصف، لصالح الشعوب العربية كافة".

وأضاف المتحدث وفقا لبيان نشره على صفحة الرئاسة المصرية بفيسبوك أن "قمة جدة تهدف إلى تعزيز التشاور والتنسيق بين الدول العربية الشقيقة بشأن مساعي الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وتعزيز المصالح العربية، خاصةً في ظل المتغيرات المتلاحقة والأزمات المتصاعدة على المستويين الدولي والإقليمي".

ونشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية بتغريدة على صفحتها بفيسبوك، صورا من وصول الرئيس المصري إلى مدينة جدة واستقباله من قبل نائب أمير مكة.