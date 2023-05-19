بث مباشر.. القمة العربية في جدة بالسعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—انطلق اجتماع القمة العربية في مدينة جدة السعودية، الجمعة، بحضور قادة وزعماء ورؤوس الوفود العربية.

نقدم لكم أعلاه بثا مباشرا لوقائع الجلسة نقلا عن قناة السعودية الرسمية وهيئة البث والإذاعة في المملكة العربية السعودية.

ويبرز في هذه القمة حضور الرئيس السوري، بشار الأسد، الذي وصل إلى جدة، الخميس، للمشاركة في اجتماع القمة العربية لأول مرة منذ تجميد عضوية سوريا في الجامعة العربية العام 2011.

وكان مصدران دبلوماسيان قد كشفا لشبكة CNN أن الرئيس الأوكراني، فولودومير زيلينسكي، سيحضر اجتماع القمة في السعودية.

وفيما يلي أبرز لحظات الاجتماع:

ولي العهد السعودي يستقبل الرئيس السوري بشار الأسد الذي يشارك بالقمة العربية للمرة الأولى منذ تجميد عضوية سوريا بالجامعة العربية بـ2011

Credit: Saudi TV

ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان يستقبل قادة الوفود المشاركة في القمة.

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