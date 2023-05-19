الأسد يلتقي رئيسا عربيا في السعودية على هامش قمة جدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- التقى الرئيس السوري، بشار الأسد، الجمعة، الرئيس التونسي، قيس سعيد، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية على هامش القمة العربية بدورتها الـ32.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية أن "الأسد رحب خلال اللقاء بعودة العلاقات الطبيعية والتاريخية بين سورية وتونس، منوهاً بضرورة تعزيز هذه العلاقات ليس فقط على المستوى السياسي والاقتصادي فقط، وإنما على المستوى الثقافي والفكري والشعبي"، ومشيراً إلى "أنه أمام المسؤولين والسفراء في الدولتين الكثير من العمل من أجل وضع خطة مشتركة للتحرك على الساحة العربية والدولية أيضاً".

وأكد الأسد في اللقاء على أن "سوريا وتونس تقفان معاً ضد التيار الظلامي، لأنهما تتشاركان في قضية هي قضية الفكر والوعي والانتماء، وهذا ما يتم استهدافه من قبل الخارج"، معتبراً أن "العرب أبناء أمة واحدة يجمعهم انتماء واحد الأمر الذي تفتقده الشعوب الأخرى".

من جهته، قال الرئيس التونسي وفقا لما نقلته الوكالة السورية: "أنتم أشقاؤنا وما يؤذيكم يؤذينا، فسوريا هي بلدنا وكان هناك الكثير من التونسيين الذين لجأوا إلى سوريا خلال فترة الاستعمار الفرنسي وكانت علاقات سوريا دائماً ممتازة مع المغرب العربي".