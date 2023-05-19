بين ترحيب وانتقاد.. تفاعل واسع على استقبال بشار الأسد في السعودية

من مراسم استقبال الرئيس السوري بشار الأسد في جدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور من وصول الرئيس السوري، بشار الأسد إلى مدينة جدة السعودية لحضور القمة العربية الـ32 الأمر الذي أثار تفاعلا.

وانقسم نشطاء حول من رحب بوصول الأسد وبين من وجهه انتقادات مذكرا بأوضاع الشعب السوري.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، صور استقبال الرئيس السوري بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، حيث كان باستقباله نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، بالإضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، وأمين محافظة جدة، صالح بن علي التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة، اللواء صالح الجابري، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.

وكان وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، قد قال في تصريحات صحفية سبقت وصول الأسد إن "هذه فرصة جديدة لنا لنقول لأشقائنا العرب إننا لا ننظر إلى الماضي وإنما إلى المستقبل"، حسبما أوردت وكالة الأنباء السورية حينها.

وأضاف المقداد: "هناك الكثير من التحديات التي يجب أن نناقشها ونحشد قوانا العربية لمواجهتها ومنها قضية الصراع العربي الإسرائيلي ومسألة المناخ".

وعبّر المقداد عن سعادته "بوجودنا في المملكة العربية السعودية، ونتمنى لهذه القمة كل النجاح ونحن هنا لنعمل مع أشقائنا العرب على تحديد المعطيات لمواجهة التحديات التي نتعرض لها جميعًا".