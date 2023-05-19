دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عبّر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان عن ثقته بأن الشعب التركي سيعيد انتخابه لولاية رئاسية جديدة خلال جولة الإعادة المزمع عقدها في الـ28 من مايو/ أيار الجاري.

جاء ذلك في كلمة لأردوغان، الخميس، نقلتها وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية، حيث قال: "بإذن الله، كلنا ثقة بأن شعبنا سيوكل إليّ الرئاسة مرة أخرى لمدة 5 سنوات بعدد قياسي من الأصوات والنسب المئوية في الجولة الثانية".

وأشار الرئيس التركي إلى أن "الشعب أظهر كيفية الشكل التشريعي الذي يريده من خلال الإدلاء بأصواتهم لتحالف الجمهور وتمكينه من حصد 322 نائبا من أصل 600 في البرلمان".

وكانت الهيئة العليا للانتخابات في تركيا قد أعلنت إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 28 مايو، لعدم حصول أي مرشح على أكثر من 50 بالمئة من الأصوات، إذ حصل أردوغان على 49.51 بالمائة من أصوات الناخبين، فيما نال قليجدار أوغلو 44.92 بالمائة، وسنان أوغان 5.17 بالمائة ومحرم إنجة (المنسحب) 0.44 بالمائة، وفقا لما نقلته الأناضول.​​​​​​​