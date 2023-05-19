أول تعليق لأمير قطر بعد مشاركته في القمة العربية بجدة

دبي، الإمارات العربةي المتحدة (CNN)-- هنأ أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، القيادة السعودية على استضافتها للدورة الـ32 من اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في مدينة جدة، الجمعة.

وكتب الشيخ تميم بن حمد على صفحته على تويتر: "أهنئ أشقاءنا في المملكة العربية السعودية الشقيقة على نجاح استضافة القمة العربية الـ32، والتي نرجو أن تسهم نتائجها في دعم التضامن والعمل العربي المشترك".

وكان الديوان الأميري في قطر أعلن عن مغادرة أمير البلاد مدينة جدة بعد وقت قصير من بدء كلمات الرؤساء والقادة المشاركين في اجتماع القمة.

ولم يتضح بعد سبب مغادرة أمير قطر دون إلقاء كلمة في القمة، وقد نشرت قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية مقطع فيديو لمغادرة أمير قطر البلاد، ضمن سلسلة فيديوهات نشرتها لمغادرة قادة وممثلي الدول المشاركة.