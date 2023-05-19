دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الديوان الأميري القطري مغادرة أمير البلاد، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مدينة جدة السعودية بعد ترؤسه وفد الدوحة في القمة العربية بدورتها الـ32، الجمعة، وجاء الإعلان أثناء إلقاء قادة وزعماء الدول المشاركة كلماتهم في القمة.

وذكر الديوان الأميري القطري في بيان: "غادر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مدينة جدة في المملكة العربية السعودية الشقيقة، بعد ترؤس سموه وفد الدولة المشارك في أعمال الدورة العادية الثانية والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة".

وأضاف الديوان: "وقد بعث سمو الأمير المفدى برقية إلى كل من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أعرب فيهما سموه عن بالغ شكره وتقديره على الحفاوة وكرم الضيافة اللذين قوبل بهما سموه والوفد المرافق أثناء مشاركته في اعمال الدورة العادية الثانية والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة".

وتابع الديوان في بيانه عن أمير قطر: "متمنيا سموه أن تسهم نتائجها في تعزيز العمل العربي المشترك لما فيه خير الشعوب العربية، سائلا الله أن يمتع خادم الحرمين الشريفين وولي عهده بدوام الصحة والعافية، وأن يحقق للمملكة مزيدا من التقدم والرخاء"، وفقا للبيان.

وجاء بيان الديوان الأميري أثناء إلقاء رؤساء وقادة الدول المشاركة في "قمة جدة" كلماتهم.

وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) قد ذكرت أن الرئيس السوري بشار الأسد "صافح أمير قطر" على هامش مشاركتهما في القمة العربية، بينما لم يصدر أي تصريح بعد من الجانب القطري عن ذلك، ولم يتسن لـ CNN التأكد بشكل مستقل مما ذكرته "سانا".