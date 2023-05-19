تداول تصريح أمين "مجلس التعاون" عن السعودية وثقلها بالمنطقة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تصريحات للأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، وما قاله عن المملكة العربية السعودية وثقلها في المنطقة.

جاء ذلك في مقابلة على قناة الإخبارية السعودية الحكومية، الخميس، حيث قال البديوي: "المكانة التي وصلت لها المملكة العربية السعودية سواء إقليميا أو دوليا تؤهلها وتمنحها الصكوك لأن تكون قائدة للمرحلة القادمة للعمل العربي المشترك.."

وتابع قائلا: "نحن كعرب محظوظون جدا أن تتزامن هذه القمة مع المكانة التي حققتها المملكة العربية السعودية سواء إقليميا أو دوليا.."

ويشار إلى أن تصريحات أمين مجلس التعاون الخليجي أتت عشية القمة العربية التي تستضيفها السعودية في مدينة جدة والتي تشهد حضور الرئيس السوري، بشار الأسد، لأول مرة منذ تجميد عضوية بلاده عقب الأحداث في العام 2011.