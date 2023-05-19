دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أثار حديث جانبي بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ونظيره السوري بشار الأسد، قبيل الصورة التذكارية للقادة المشاركين في القمة العربية بدورتها الـ32 في مدينة جدة السعودية، تفاعلا واسعا على تويتر، الجمعة.

وأظهرت لقطات تلفزيونية حديثا جانبيا بين السيسي والأسد في أول لقاء علني بين رئيسي مصر وسوريا منذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011.

وتجاذب السيسي والأسد أطراف الحديث لمدة 20 ثانية تقريبا قبل التقاط الصورة التذكارية التي وقفا فيها جنبا إلى جنب.

ونشرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) صورتين من الحديث بين الجانبين وعلقت عليهما بالقول: "مصافحة بين الرئيس الأسد والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل بدء أعمال القمة العربية".

وكان الرئيس المصري أجرى اتصالًا هاتفيًا مع نظيره السوري بشار الأسد، للمرة الأولى، في فبراير/شباط الماضي، عرض خلاله تقديم مساعدات إغاثة لسوريا في أعقاب الزلزال الدامي، بحسب بيان صادر عن الرئاسة المصرية.