السعودية تحبط محاولة تهريب 35 كيلوغراما من الستائر المشبعة بـ"الشبو"

الشرق الأوسط
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السعودية تحبط محاولة تهريب 35 كيلوغراما من الستائر المشبعة بـ"الشبو"
صورة أرشيفية لعلم السعوديةCredit: FAYEZ NURELDINE/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت السلطات السعودية، الخميس، إحباط محاولة تهريب 35 كيلوغراما من الستائر المشبعة بمادة "الشبو" في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.

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وقالت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، في بيان: "عند إجراء عملية الكشف والمعاينة على أحد الطرود الواردة إلى المملكة عبر النقل السريع، عُثر على تلك الكمية من الستائر المشبعة بمادة الشبو"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

وأضافت: "بعد إتمام عملية الضبط جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، حيث تم القبض عليهما وهما شخصان".

يذكر أن وزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز أكد، الثلاثاء، أن الحملة الأمنية لمكافحة المخدرات "تحقق نتائج ملموسة"، وأضاف أن "الضربات القوية لمواجهة مروجي ومهربي المخدرات متواصلة، وستبقى حازمة ولن تترك المجال للمهربين أو المروجين بأن يستهدفوا شبابنا أو يعبثون بالأمن بأي شكل من الأشكال".

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