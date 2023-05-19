دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت السفارة الأمريكية في الرياض، الخميس، إن زيارة قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايكل كوريلا إلى السعودية تعكس "التزام الولايات المتحدة المستمر والثابت تجاه المملكة".

وأضافت السفارة، عبر تويتر، أن "هذه هي الزيارة الرابعة للجنرال كوريلا إلى المملكة منذ توليه منصبه"، وتابعت أنه قام بزيارة مقر السفارة الأمريكية، برفقة فريق وزارة الدفاع.

يذكر أن وزارة الدفاع السعودية أعلنت، الأربعاء، أن رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي استقبل في الرياض قائد القيادة المركزية الأمريكية، الذي يزور المملكة حاليا.

وأضافت الوزارة، في بيان، أن الرويلي بحث مع قائد القيادة المركزية الأمريكية "أوجه التعاون والتنسيق المشترك في المجالات الدفاعية والعسكرية في إطار العلاقات الإستراتيجية التي تجمع البلدين الصديقين، وناقشا عددا من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

وذكرت الوزارة، عبر تويتر، أن مستشار رئيس هيئة الأركان العامة لشؤون ضباط الصف رئيس الرقباء أحمد المطيري، استقبل رئيس رقباء القيادة المركزية الأمريكية ديريك والتر، وبحثا خلال اللقاء "التعاون والموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال تطوير ضباط الصف والجنود".

والخميس، قالت وزارة الدفاع السعودية إن كوريلا عقد عدة لقاءات مع نائب قائد القوات الجوية اللواء الطيار الركن طلال الغامدي، وقائد قوات الدفاع الجوي الفريق الركن مزيد العمرو، ومساعد وزير الدفاع المهندس طلال العتيبي لـ"بحث العلاقات الثنائية وسُبل تعزيز التعاون في المجالات الدفاعية والعسكرية".