دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت الرئاسة المصرية، الجمعة، أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أدى مناسك العمرة، على هامش المشاركة في القمة العربية بالمملكة العربية السعودية.

ووفقا لبيان نشرته الرئاسة المصرية، على صفحتها بفيسبوك: "الرئيس عبدالفتاح السيسي يؤدي مناسك العمرة، على هامش المشاركة في القمة العربية بالمملكة العربية السعودية، كما قام الرئيس السيسي بزيارة المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة".

يذكر أن السيسي شارك في القمة العربية في دورتها الـ32 بمدينة جدة، وعقد العديد من اللقاءات مع الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، والرئيس التونسي قيس سعيد، ورئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي.

وكذلك أظهرت لقطات تلفزيونية حديثا جانبيا بين الرئيس المصري ونظيره السوري بشار الأسد قبيل الصورة التذكارية للقادة المشاركين في القمة، وذلك في أول لقاء علني بين رئيسي مصر وسوريا منذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011.

وتجاذب السيسي والأسد أطراف الحديث لمدة 20 ثانية تقريبا قبل التقاط الصورة التذكارية التي وقفا فيها جنبا إلى جنب.