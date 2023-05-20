علاء مبارك يرد على ادعاء منع شقيقه جمال من الترشح حتى 2030 وأيمن نور يعلق

الشرق الأوسط
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علاء مبارك يرد على ادعاء منع شقيقه جمال من الترشح حتى 2030 وأيمن نور يعلق
صورة ارشيفية لعلاء مبارك (يمين) وشقيقه جمال (وسط) ووالدتهما سوزان مبارك العام 2006Credit: AMRO MARAGHI/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—رد علاء نجل الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك على تغريدة زعمت منع شقيقه، جمال مبارك من الترشح بالانتخابات الرئاسية حتى العام 2030.

وجاء في التغريدة التي حذفت في وقت لاحق: "الناس الأغبياء الي بيطالبوا بترشيح جمال مبارك للرئاسة والناس الأغبى منهم الي بيعارضوا وبيهاجموا جمال مبارك.. انتوا الاتنين شوية بهايم بصوت توفيق عكاشة لأن جمال مبارك ممنوع من الترشح بقوة القانون حتى 2030.."

ورد علاء على التغريدة قائلا بتعليق: "نفسي أعرف مين البهيم الي قال لحضرتك المعلومة دي 2030.. معلومة غير صحيحة اسف".

من جهته علق السياسي المصري المعارض والمرشح الرئاسي السابق المقيم خارج مصر، أيمن نور على التغريدة ورد علاء مبارك بتغريدة مطولة من 11 نقطة.

ويذكر أن الانتخابات الرئاسية المصرية ستعُقد خلال عام 2024، بعد موافقة مجلس النواب على تعديل تشريعي بمد بقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي في منصبه حتى العام المقبل، مع السماح بترشحه لفترة جديدة مدتها 6 سنوات.

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