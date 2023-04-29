دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعاد علاء، نجل الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك نشر مقطع فيديو للإعلامي المصري، توفيق عكاشة وما تناوله من تنبؤات حول السودان.

وقال عكاشة في مقطع الفيديو الذي أعاد نشره علاء مبارك بتغريدة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي: "تقسيم السودان إلى 3 دول ولا بد أن تعلم الشعوب هذه الحقيقة فنحن لا نكذب لأن أنا قلت الكلام ده من سنين وارجعوا لكلامي في 2012 و2011 و2013.."

وتابع عكاشة في مقطع الفيديو: "مطلوب أن ينهار الجيش السوداني لكي تفتح السودان وتقسم السودان وتتحول السودان إلى ممرات يرسل منها الإرهاب من دول تحتوي على أرضها الإرهاب في أفريقيا ونحن عارفينها كلنا.."

وعلق علاء مبارك على مقطع الفيديو قائلا: "كلام سليم لان تقسيم العالم العربي وأضعافه والعمل على بث الفرقة والخلاف هو مخطط وهدف قديم، وما حدث في السودان من تقسيم و ما يحدث الان يعتبر احد الأمثلة من مخطط قديم وضعه بن غورين أول رئيس وزراء لإسرائيل و هو العمل على تقسيم واضعاف الدول العربية مع وجود وانتشار نفوذ قوى لإسرائيل في افريقيا…"