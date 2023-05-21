أي من الدول العربية الأرخص في تكلفة بيانات الهاتف المحمول؟

دبي الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أطلقت شركة Cable.co.uk دراستها السنوية الرابعة التي تركز على التسعير العالمي لبيانات الهاتف المحمول، وقامت بجمع وتحليل 5292 خدمة بيانات هاتف محمول في 233 دولة لمقارنة تكلفة 1 غيغابايت من بيانات الهاتف المحمول في جميع أنحاء العالم 2022.

حسب التقرير، فإن أغلى خمس دول من حيث متوسط تكلفة الـ 1 غيغابايت من بيانات الهاتف المحمول هي سانت هيلانة (41.06 دولارًا) وجزر فوكلاند (38.45 دولارًا) وساو تومي وبرينسيبي (29.49 دولارًا) وتوكيلاو (17.88 دولارًا) واليمن (16.58 دولارًا).

أما أرخص خمس دول من حيث متوسط تكلفة الـ1 غيغابايت من بيانات الهاتف المحمول هي إسرائيل (0.04 دولار) وإيطاليا (0.12 دولار) وسان مارينو (0.14 دولار) وفيجي (0.15 دولار) والهند (0.17 دولار).

عربيًا، تعتبر اليمن الأغلى من حيث متوسط تكلفة الـ 1 غيغابايت من بيانات الهاتف المحمول لتكون 16.58 دولارًا. و في المركز الثاني سوريا (8.57$)، وقطر في المركز الثالث (6.87$)، تلتها الإمارات (4.29$) وفي المركز الخامس لبنان (3$). أما الجزائر فكانت أرخص الدول العربية من حيث متوسط تكلفة الـ1 غيغابايت من بيانات الهاتف المحمول (0.48$).

إليكم نظرة في الإنفوغرافيك أعلاه على ترتيب الدول العربية بناء على تكلفة خدمة بيانات الهاتف المحمول لسعة واحد غيغابايت.