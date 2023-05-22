دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN – نجحت عملية إطلاق مركبة "دراغون" التي تحمل أول رائدة فضاء سعودية، ريانة برناوي، وزميلها علي القرني، إلى محطة الفضاء الدولية، فجر الإثنين، من محطة الفضاء الدولية (ISS) بمدينة كيب كانيفرال في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية حسبما أعلنت الهيئة السعودية للفضاء.

وقالت الهيئة عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر: "مركبة دراجون متجهة إلى محطة الفضاء الدولية بعد نجاح الاطلاق ولله الحمد، وتحمل على متنها أبطالنا ريانة برناوي وعلي القرني، وطموح شعب ورؤية قيادة".

ونشرت الهيئة مقطع فيديو تضمن رسالة من أول رائدة فضاء سعودية قالت فيه: "السلام عليكم من الفضاء... شرف كبير جدا أن نكون جزءا من هذه الرحلة التاريخية ومثلما ترون نطفو ونحاول تثبيت أنفسنا لكن فعلا أحب أن أبدأ بشكر قيادتنا وصاحب الرؤية ولي عهدنا الأمير محمد بن سلمان على دعمه لهذه المهمة وشكرا للهيئة السعودية للفضاء وشكرا "أكسيوم" و"سبيس إكس وناسا ووكلات الفضاء اليابانية والأوروبية على تدريبهم لنا".

ووجّهت برناوي شكرها لعائلتها وأصدقائها ولزملائها رواد الفضاء السعوديين على دعمهم لها ولزميلها، وقالت: "بفضل قيادتنا وصلنا الآن عنان السماء".

وتضمنت تغريدة أخرى للهيئة رسالة مماثلة من القرني وعلقت عليها بالقول: "أولى كلمات بطلنا علي القرني في بيئة الجاذبية الصغرى تتوشح بحمد الله تعالى والامتنان للقيادة المُلهمة على الدعم والتمكين لشباب الوطن".

وأبرزت الهيئة الخطوات التالية بالنسبة لرائدي الفضاء السعوديين محددة مواعيد الخطوات على الشكل الآتي:

الساعة 4:24 بتوقيت السعودية: اكتمال مناورة الالتحام مع محطة الفضاء الدولية

الساعة 6:13 بتوقيت السعودية: فتح باب الكبسولة تحضيرا لنزول الرواد

الساعة 6:45 بتوقيت السعودية: احتفالية استقبال الرواد في محطة الفضاء الدولية.