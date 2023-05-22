أول رسالة من ريانة برناوي بعد وصولها محطة الفضاء الدولية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وجهت رائدة الفضاء السعودية، ريانة برناوي، أول رسالة بعد وصولها رفقة زميلها علي القرني، إلى محطة الفضاء الدولية، في رحلة مدتها أسبوع.

وقالت ريانة برناوي، في مقطع فيديو نشرته هيئة الفضاء السعودية، الاثنين: "تحية طيبة من الفضاء الخارجي، نحن الآن نعيش حلم ما كنا نتخيل أن يصير حقيقة، بدعم من الحكومة، قيادتنا، أسرنا، من الجميع، الرحلة لا تمثلني أنا لوحدي، لكنها تمثل كل الوطن العربي، تمثل كل السعوديين".

وأضافت: "الحمد لله أن جاءتنا الفرصة لأن نصل إلى محطة الفضاء الدولية، لكن لدينا طموحات أكبر وأكبر، منها المريخ، لازم نسكتشف الفضاء، هذه فرصتنا".

وأشارت برناوي إلى أن "الفضاء يجمع جميع الجنسيات، الحمد لله لأن نصل لهذه المرحلة"، لافتة أنها تلقت وزميلها علي القرني تدريبًا كثيفا دام 10 شهور.

في وقت مبكر من صباح الاثنين، صعد رائدا الفضاء السعوديين على متن مركبة "كرو دراغون"، التابعة لشركة سبيس إكس، من قاعدة مركزي كينيدي للفضاء بولاية فلوريدا. واستغرقت رحلتهما 16 ساعة حتى وصلا محطة الفضاء الدولية.