لماذا أثار الذكاء الاصطناعي خلافا حول حقوق ملكية الأغاني في مصر؟

القاهرة، مصر (CNN)-- أثار إعلان الملحن المصري عمرو مصطفى استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في مشروعه الجديد إحياء التراث، خلافا حول حقوق ملكية الأغاني في مصر، إذ يرى مصطفى أن مشروعه "لا يعتدي على حقوق ملكية الكلمات أوالألحان القديمة، وإنما يستخدم الشكل الموسيقي القديم في أداء أغاني جديدة".

وفي المقابل يعتبر المنتج محسن جابر صاحب شركة "ستارز" المالكة لحقوق أغاني أم كلثوم، أن استخدام صوت "كوكب الشرق" لأداء أغنية جديدة "اعتداء على حقوق الشركة".

وبدأ هذا الخلاف مع نشر مصطفى، مقطع صوتي لأغنية، على حسابه الرسمي على فيس بوك، الخميس الماضي، يعلن فيه استخدام الذكاء الاصطناعي لأداء أم كلثوم لأغنية من ألحانه.

وبعدها نقلت وسائل إعلام، بيانًا منسوبًا لشركة جابر تحذر فيه عمرو مصطفى من استخدام صوت الراحلة أم كلثوم أواستعمال اسمها وصورتها بسبب الحقوق الأدبية للشركة، مستشهدا بواقعة مماثلة لإحدى الشركات التي استنسخت أصوات مغنيين عالميين مما دفع شركة "يونيفرسال" العالمية لتحذيرها، والمطالبة بتعويض.

وقال مصطفى إن المقطع الصوتي الذي نشره ضمن مشروع يستهدف إحياء التراث القديم بأغاني جديدة من خلال استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، موضحا أن المشروع غير متعلق مطربة بعينها- قاصدا أم كلثوم - ولكنه فقط يستهدف أحدث تكنولوجيا معروفة عالميا لإحياء تراث الأغنية المصرية القديمة من خلال كلمات وألحان جديدة لشباب مصريين.

وبعد تحذير محسن جابر، حذف مصطفى اسم وصورة أم كلثوم، وكتب مؤكدا أن مشروع أحياء التراث قائم ولكن لن يتم استخدام صورة أواسم أي شخص، حفاظا على حقوق الآخرين، وأعاد نشر مقطع الأغنية بعنوان "افتكرلك إيه" مرة ثانية دون ذكر اسم أو صورة.

وردا على إعلان المنتج مقاضاة مصطفى لاستخدامه ألحان لأم كلثوم، علق مصطفى في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، قائلا: "محسن جابر لا يملك الكلمات أو الألحان القديمة لأم كلثوم حتى يمكنه مقاضاتي على استخدامها"، مضيفا: "كما أنه لن يتم استخدام صوت المطربة الراحلة في أي عمل فني حتى يعلن مقاضاتي على ذلك".

وتابع: "لم ابدأ بالهجوم على المنتج محسن جابر، ولم أتعدى على أي حقوق ملكية تخصه، حتى الصور المنشورة مع المقطع الصوتي هي متاحة على الإنترنت ولم يتم استغلالها تجاريا حتى اتعدى على حقوق ملكية شركته".

وأشار إلى أن هناك عددا من الأغاني التي قام بتلحينها تم استخدامها في أغاني منتجة من قبل من محسن جابر دون تعويض عن حقي الأدبي فيها، وقد منحته مهلة 48 ساعة للحصول على ملكية ألحان الأغاني مرة ثانية، وبعد ذلك سيتم اللجوء للقضاء للفصل في الأمر.

وأكد عمرو مصطفى أن مشروع إحياء التراث باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لا يتعارض مع حقوق الملكية الفكرية لأنه لم يتم استخدام اسم أو صورة لمطرب بعينه، الأمر فقط متعلق باستخدام الشكل الموسيقي المتعارف عليه خلال فترة الثلاثينات والأربعينات من القرن الماضي، وإعادة إنتاجه بألحان وكلمات جديدة، موضحا أن قانون الملكية الفكرية المصري ينص على أن حقوق الملكية للأغنية لمؤلف الكلمات والملحن، والمشروع الحالي يستخدم كلمات وألحان جديدة ليست لها علاقة بالأغاني القديمة.

وفي تصريحات تليفزيونية لبرنامج "حضرة المواطن"، أكد محسن جابر، ملكيته لكل أغاني وتراث أم كلثوم، وأن استخدامها "اعتداء على حقوق الملكية"، رافضا فكرة استحضار صوت أم كلثوم لأداء أغنية من تلحين عمرو مصطفى.

وفي نفس السياق، نقلت وسائل إعلام تصريحات للمحامي ياسر قنطوش، يعلن فيه عزمه إقامة دعاوى قضائية عن ورثة أم كلثوم ضد عمرو مصطفى لاستخدامه صوتها في أداء أغنية من تلحينه عبر الذكاء الاصطناعي.