دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تُعد العمارة المصرية القديمة بمثابة شاهد على عظمة ما بناه المصريون القدماء، وسواء كانت أهرامات الجيزة أو العديد من المعابد القديمة والمنتشرة في جميع أنحاء صعيد مصر، فإن هذه الآثار الخالدة لا تزال من أشهر الأمثلة على العمارة في العالم.

ووفقًا لمفهوم الذكاء الاصطناعي، فإن الحضارة المصرية كانت ستستمر في الاعتماد على الطوب الحجري والطين إذا بقيت إلى يومنا هذا.

Credit: MidjourneyRQ/tiktok

وتتخيلّ سلسلة من الصور الجديدة كيف كانت ستبدو مصر القديمة لو بقيت اليوم، والتي انتشرت على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي.

Credit: MidjourneyRQ/tiktok

وإذا ذهبت لزيارة المواقع الأثرية من الحضارة المصرية القديمة، فحتمًا ستلاحظ الأعمدة الضخمة المزيّنة بنقوش تصور الآلهة وملوك مصر القديمة، من بين مجموعة واسعة من المشاهد.

Credit: MidjourneyRQ/tiktok

وفي مقابلة مع موقع CNN بالعربية، يقول ناثان هيجينبوثام، وهو صانع محتوى بريطاني على منصة "تيك توك"، يُعرف باسم "MidjourneyRQ"، إنّه استخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء صوره شديدة الواقعية لما كانت ستبدو عليه مصر القديمة.

Credit: MidjourneyRQ/tiktok

ويشرح هيجينبوثام أنّ هذه السلسلة هي جزء من مشروع يتصوّر ما ستبدو عليه الحضارات القديمة إذا بقيت حتى يومنا هذا، مشيرًا إلى أنّه وجد أن الحضارة المصرية كانت أفضل بداية لمشروعه، إذ "أنّها تُعد واحدة من أكثر الحضارات القديمة إثارة للاهتمام"، حسبما ذكره.

ومن خلال هذا المشروع، أراد هيجينبوثام أن يبرز مدى تقدّم هذه الحضارات لو استمرت إلى وقتنا الحالي، وأنّها كانت ستتفوق على ما وصلنا نحن إليه اليوم.

ويُوضح: "رؤية استمرار هذه الحضارات لآلاف السنين، كان بإمكانه أن يكون أمرًا عظيمًا، وأردت تجسيد ذلك من خلال هذا المشروع".

Credit: MidjourneyRQ/tiktok

ولا يخفي هيجينبوثام أنّ النتيجة النهائية للسلسلة فاقت كل توقّعاته، ويعزي ذلك إلى قدرة الذكاء الاصطناعي على الإبداع عندما يتعلق الأمر بإضافة لمسات ثقافية لم تكن لتخطر على البال.

ويتابع: "بدت الصور النهائية قابلة للتصديق حقًا".

أما عن رأيه في الجدل القائم حول إمكانية استبدال الذكاء الاصطناعي للفنانين الرقميين، يقول هيجينبوثام: "أعتقد أن اللمسة البشرية في الفن الرقمي ستكون ضرورية دائمًا، خاصة في الوقت الحالي، إذ لا يمكن للذكاء الاصطناعي تكرار ما تريد تجسيده بدقّة".

Credit: MidjourneyRQ/tiktok

ونظرًا لأن الذكاء الاصطناعي أصبح أكثر تقدمًا، يشعر صانع المحتوى البريطاني أنّه أصبح من الصعب تحديد الفرق بين الفن الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي، والفن الذي يتم إنشاؤه بواسطة الإنسان.

ولفت هيجينبوثام إلى أنّ منشوره الذي يتخيل حضارة مصر القديمة اليوم نال تفاعلًا كبيرًا على منصة "تيك توك"، إذ أنه حقق أكثر من مليون مشاهدة خلال فترة زمنية قصيرة، وقد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى مثل "إنستغرام"، مضيفًا: "اتفق الكثير من رواد التواصل الاجتماعي على أنّ حضارة مصر القديمة، إذ يقيت مزدهرة اليوم، لكانت بمثابة مجتمع متقدم للغاية".