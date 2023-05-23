ما هي التخصصات الجامعية الأكثر شهرة بين الشباب في الدول العربية؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- وفقًا لبيانات جمعتها جامعة بوتوماك حول الدرجات العلمية الأكثر بحثًا في جميع أنحاء العالم حسب محرك غوغل، كان التخصصات المتعلقة بقطاع التعليم (مثل الآداب والتربية) وعلم النفس والهندسة الأكثر شيوعًا في معظم الدول العربية.

درجة الاختصاصات المتعلقة بقطاع "التعليم" هي الأكثر شعبية بين 24 دولة في العالم، بما في ذلك الدول العربية مثل مصر والأردن والمملكة العربية السعودية والأراضي الفلسطينية. كما كانت درجات علم النفس أكثر شيوعًا في قطر والإمارات والسودان. أما بالنسبة لدرجة الهندسة، فقد كانت الكويت والبحرين والمغرب هي الأكثر اهتمامًا.

وتنوعت التخصصات حسب كل بلد، فكانت علوم البيانات هي الدرجة الأكثر بحثًا في عُمان، ودرجة الاقتصاد الأكثر بحثًا في لبنان، أما الفلسفة الدرجة الأكثر بحثًا في الجزائر.

ووفقًا للبيانات التي جمعتها جامعة "بوتوماك" حول التخصصات أو الشهادات العلمية الأكثر بحثًا في جميع أنحاء العالم حسب محرك غوغل لـ 181 درجة علمية، فإن التمريض هو الخيار الأكثر شيوعًا، تليه شهادة في إدارة الأعمال ودرجة البكالوريوس في القانون. من المحتمل أن تجتذب هذه التخصصات الثلاثة عددًا كبيرًا من الطلاب نظرًا لطبيعتها العملية والمطلوبة، بالإضافة إلى الفرص الوظيفية المتنوعة التي يمكنهم تقديمها.

إليكم في الإنفوغرافيك أعلاه أكثر 3 فئات من الشهادات الجامعية يتم البحث عنها في الدول العربية وفقا لبيانات غوغل.