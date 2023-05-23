دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت وزارة الداخلية السعودية تنفيذ حكم القتل تعزيرا بحق مواطن "تخابر مع دولة معادية" والتحق بمعسكراتها بهدف التدرب على استخدام الأسلحة والقنابل وعاد إلى المملكة لتنفيذ مخطط "إرهابي" والإخلال بأمن السعودية، حسب بيان صدر عن الوزارة الثلاثاء.

وقالت الداخلية في بيانها: " أقدم / أحمد بن علي بن معتوق آل بدر - سعودي الجنسية - على التخابر مع دولة معادية، والخروج من المملكة بطريقة غير مشروعة، والالتحاق بأحد معسكرات تلك الدولة، والتدرب على الأسلحة والقنابل، والعودة للمملكة وتستره على من قام بتهريبه ورفقائه لتلقي التدريبات العسكرية، وحيازة السلاح، وتهريبه لسلاح آخر لتنفيذ مخططه الإرهابي للإخلال بأمن المملكة".

وتابعت الوزارة بيانها بالقول: "أسفر التحقيق معه عن اتهامه بما نسب إليه، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، ولأن ما قام به فعل محرم وضرب من ضروب الإفساد في الأرض، فقد تم الحكم عليه بقتله تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة ومن المحكمة العليا".

وأضافت الداخلية السعودية في بيانها بالقول: "وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور. وقد تم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بالجاني / أحمد بن علي بن معتوق آل بدر بالمنطقة الشرقية".