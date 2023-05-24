أول رائدة فضاء سعودية.. إليك أبرز الحقائق عن ريانة برناوي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--أصبحت رائدة الفضاء السعودية، ريانة برناوي، أول امرأة سعودية تسافر إلى الفضاء.

ووصلت برناوي إلى محطة الفضاء الدولية برفقة زميلها علي القرني، وهو طيار مقاتل في القوات الجوية السعودية، عندما انطلقا معًا في وقتٍ مبكر من صباح الإثنين، وذلك كجزء من مهمّة مدّتها 8 أيام تقريبًا.

وفي أول رسالة منها بعد وصولها لمحطة الفضاء الدولية، قالت برناوي في مقطع فيديو نشرته الهيئة السعودية للفضاء، الإثنين: "تحيّة طيّبة من الفضاء الخارجي، نحن الآن نعيش حلم ما كنا نتخيل أن يُصبح حقيقة، بدعم من الحكومة، وقيادتنا، وأسرنا، والجميع".

وأضافت في مقطع فيديو: "الرّحلة لا تمثلني أنا وحدي، لكنها تمثل كل الوطن العربي، وكل السعوديين".

اطّلع على أبرز الحقائق عن أول رائدة فضاء سعودية عبر الإنفوغراف أعلاه: