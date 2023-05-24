لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- نزح أكثر من 1.3 مليون شخص في السودان، بما في ذلك أكثر من مليون نازح داخليًا وأكثر من 300 ألف آخرين فروا إلى البلدان المجاورة، وفقًا لتقرير جديد للمنظمة الدولية للهجرة نُشر الثلاثاء.

وجاء في تقرير المنظمة الدولية للهجرة أن "أكثر من 1,361,308 مليون شخص نزحوا حديثًا، بما في ذلك 1,042,114 نازح داخليًا و 319,194 شخصًا فروا إلى البلدان المجاورة.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن ما لا يقل عن 132 ألف شخص وصلوا إلى مصر، و80 ألفًا إلى تشاد، و69 ألفًا إلى جنوب السودان، و26 ألفًا في إثيوبيا، و9800 في جمهورية إفريقيا الوسطى، و1000 في ليبيا منذ بدء الصراع.

قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي على تويتر: "لا تزال مساهمات المانحين في خطة الاستجابة للاجئين نادرة. نحن بحاجة إلى المزيد من الموارد، بشكل عاجل، لدعم البلدان المضيفة للاجئين".