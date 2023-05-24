(CNN)-- أصدر المدعون الفيدراليون مذكرة استدعاء إلى منظمة ترامب للحصول على معلومات بشأن الصفقات التجارية في دول أجنبية، وفقًا لمصدرين مطلعين على التحقيق.

وأقترح أحد المصادر أن المحققين يبدو أنهم يركزون على المعاملات التجارية للرئيس السابق دونالد ترامب في البلدان التي ربما كانت مهتمة بأنواع من الوثائق السرية التي تم استردادها من ترامب بعد تركه منصبه.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز أول من نشر تقريرا عن مذكرة الاستدعاء هذه، حيث نقلت عن مصادر مطلعة على الأمر أن المحققين "سعوا للحصول على معلومات حول التراخيص العقارية لمنظمة ترامب وتعاملات التطوير في الصين وفرنسا وتركيا والسعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان".

وذكرت الصحيفة أن أمر الاستدعاء سعى للحصول على سجلات للصفقات التي تم التوصل إليها منذ عام 2017، عندما أصبح ترامب رئيسًا.

ولا يعلم بالتحديد متى أصدرت مذكرة الاستدعاء بحق منظمة ترامب.