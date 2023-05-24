الإعلان عن موعد بدء محاكمة دونالد ترامب

(CNN)-- أعلن قاضي المحكمة العليا لمقاطعة نيويورك الأمريكية، خوان ميرشان، الثلاثاء، أن محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ستبدأ في 25 آذار/مارس 2024.

والمحكمة تتعلق بقضية دفع ترامب أموال للممثلة الإباحية ستورمي دانيالز لشراء صمتها قبل الانتخابات الرئاسية في عام 2016 بشأن علاقة مزعومة معها.

وأبلغ ميرشان خلال جلسة الاستماع القصيرة عقدت الثلاثاء ترامب الذي حضر الجلسة افتراضيا بأنه يجب ألا يحدد موعدا لأي شيء من شأنه أن يتعارض مع المحاكمة، والتي ستتم خلال فترة الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري المؤهلة لخوض الانتخابات الرئاسية.

وأكد القاضي أنه راجع الأمر الذي يقيد ترامب فيما يمكنه وما لا يمكنه فعله بشأن القضية والأدلة التي تم تسليمها إلى فريق الدفاع من قبل المدعين قبل المحاكمة.

وذكر ميرشان أنه لا يوجد أمر حظر نشر، ويمكن لترامب أن يدافع علنا عن المزاعم المتعلقة بهذه القضية، وأضاف: "ليس في نيتي بأي شكل من الأشكال إعاقة قدرة السيد ترامب على خوض حملة انتخابية لمنصب رئيس الولايات المتحدة، إنه حر في الدفاع عن نفسه ضد هذه الاتهامات، وحر بشأن إدارة حملته".

ولكن القاضي حذر ترامب من انتهاك الأمر القضائي، لأن ذلك يمكن أن يؤدي إلى توقيع عقوبات ضده.